Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan T.D., 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğu ifade edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 2 Mart 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametinde sigara paketine gizlediği 4,03 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adresteki mutfak dolabı içinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, T.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden T.D, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı T.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

