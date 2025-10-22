Haberler

Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 21 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen sanık R.D., 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve ticaretine ilişkin belgelere ulaşıldığını belirtti.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık R.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 28 Ağustos 2024'te Çarkıpare Mahallesi'ndeki ikametinde poşet içine gizlediği 139,13 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polislerce yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Söz konusu adresteki kanepe altında hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ile sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların elde edildiğini kaydeden savcı, R.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı R.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
