Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl hapis

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık G.B., 20 yıl hapis ve 200 bin lira para cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık suçlamaları reddetti, ancak mahkeme kararını verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık G.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 30 Ekim 2024'te sanığın İsmetpaşa Mahallesi 1 No'lu Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda, poşete gizlediği 22,25 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, G.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık G.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

