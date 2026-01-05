Haberler

Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

Güncelleme:
Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanık B.D., 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suçları ve durumunu değerlendirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık B.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 19 Eylül 2025'te Yeşilyurt Mahallesi'nde kiraladığı otomobilde 2 kişiye sigara paketine gizlediği 41,06 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğunu anlatan savcı, B.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden B.D. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı B.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
