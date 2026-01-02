Haberler

Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan R.K., 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık R.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında 9 Mart'ta Anadolu Mahallesi'nde Asri Mezarlık civarında gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 15,07 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, R.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı R.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
