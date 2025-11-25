Haberler

Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan O.Ö. isimli sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, sanığın sabıkasını da dikkate alarak ceza verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 28 Kasım 2024'te Yeşilyurt Mahallesi'nde evinde gece saatlerinde poşete gizlediği 21,06 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak O.Ö'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
