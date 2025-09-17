Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Haberler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satışı yaparken yakalanan F.B., 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 24 Eylül 2024'te sanığın, Dede Korkut Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye 33 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.

F.B. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
