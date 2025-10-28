Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 13 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 13 yıl 4 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 4 Nisan 2024'te Yavuzlar Mahallesi'ndeki ikametinde poşete gizlediği 74 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polislerce yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Evde hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi, 608 gram nikotin ve 26 gram esrar ele geçirildiğini aktaran savcı, S.P'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 4 ay 9 gün hapis cezasına çarptırdığı S.P'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.