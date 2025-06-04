Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan M.E., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, uyuşturucu ticareti suçlaması ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 20 Kasım 2024'te Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 14,23 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ile sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.E. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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