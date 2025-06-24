Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 26 Ekim 2024'te Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 141 gram esrar ve 150 uyuşturucu hapı satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirildiğini ifade eden savcı, M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.A. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.