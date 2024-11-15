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Uyuşturucu Parası İsteyen Genç Annesine Hakaret Edip Eşyaları Kırdı

Uyuşturucu Parası İsteyen Genç Annesine Hakaret Edip Eşyaları Kırdı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu parası isteyen 26 yaşındaki Yunus K., annesinin olumsuz yanıtı üzerine hakaret ederek evdeki eşyaları zarar verdi. Olayın ardından tutuklandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu parası istediği annesine, olumsuz yanıt alınca hakaret edip evdeki eşyalara zarar veren Yunus K. (26), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus K. annesinden uyuşturucu satın almak için para istedi. Annesi olumsuz yanıt verince Yunus K., ona hakaret edip evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. KADES'e basıp ihbarda bulunan annenin evine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus K., çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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