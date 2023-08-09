Uyuşturucu ormanına polis baskını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yüksekliği yaklaşık 4 metre olan kenevir bitkilerinin ekili olduğu araziye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kenevir bitkilerinden adeta orman kuran 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, operasyon anı dron ile havadan görüntülendi.

'Uyuşturucu ormanı'na polis baskını

İZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yüksekliği yaklaşık 4 metre olan kenevir bitkilerinin ekili olduğu araziye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kenevir bitkilerinden adeta orman kuran 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, operasyon anı dron ile havadan görüntülendi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan orman arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisinin ekili olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirleyen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 160 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili C.R. ve F.S. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Boyları yaklaşık 4 metre

Operasyon anı ise dron ile havadan görüntülendi. Şüphelilerin araziye adeta uyuşturucu ormanı kudukları görülürken, boyları 4 metreyi bulan kenevir bitkileri polisi bile şaşırttı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.