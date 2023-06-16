Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin çeşitli olduğu bildirildi. Yakalanan şahısların savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, adliye girişinde gülümseyerek poz verdi

Jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yakalana şahıslardan birisi ise adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce kameralarına gülümseyerek bakması ise dikkat çekti.

Operasyon Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ilçede önceden belirlene çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan ve E.K., A.A., C.Ü. ve İ.B., gözaltına alındı. Yakalanan şahısların adres ve araçlarında yapılan aramalarda ise değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

Öte, yandan yakalanan şahıslardan birisinin adliye girişinden kendisini görüntüleyen basın mensuplarına görerek, kameralara gülümseyerek bakması ise dikkatlerden kaçmadı.