Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle adreslerinde gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Alanya ilçesinde, 19 Nisan'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, 4 zanlı "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Operasyonda 3 hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 uyuşturucu hap, bir kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.