Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı Güncel Haberler Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.D, M.D, D.D, M.R.B. ve E.Ö.E. tutuklandı, E.D. ile E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kentte 18 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Güncel Haberler

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