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Uyuşturucu Operasyonunda Veteriner Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonunda Veteriner Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanırken yakalanan veteriner Ç.K. ile O.K. gözaltına alındı. O.K. tutuklanırken, Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda evde uyuşturucu kullanırken yakalanan veteriner Ç.K. (37) ile O.K. (26) gözaltına alındı. O.K. tutuklanırken, Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Ata Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Veteriner Ç.K.'ya ait eve yapılan baskında, 2 parça halinde toplam 45 gram metamfetamin, 60 gram esrar, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 50 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili Ç.K. ve O.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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