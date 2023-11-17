Polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda evlerde uyuşturucu maddelerinin yanı sıra uçaksavar mermisi ve çelik yelek bulundu. Operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermisi ve çelik yelek ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

ADANA - Polisin 4 eve yaptığı uyuşturucu operasyonunda evde çok miktarda uyuşturucunun yanı sıra uçaksavar mermisi ve çelik yelek ele geçirirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Onur Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs, Yunus Emre ve Bahçelievler mahallelerindeki 4 eve yönelik operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramalarda 20,17 gram sentetik kannobinoid, reçeteyle satışı yapılan 7 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 15 mermi, çelik yelek ile 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Bunun üzerine adreslerdeki Mehmet Can C, Serhat K, Abdülkadir B. ve Halil K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Can C. ve Serhat K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Abdülkadir B. ve Halil K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.