Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan muhtarın uyuşturucuyla mücadele çağrısı yaptığı ortaya çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanan muhtarın, iki yıl önce katıldığı internet sitesindeki yayında uyuşturucuyla mücadele çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

SAMSUN (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanan muhtarın, iki yıl önce katıldığı internet sitesindeki yayında uyuşturucuyla mücadele çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Dün tutuklanan 4 zanlıdan E.D'nin Samsun'daki bir mahallenin muhtarı olduğu öğrenildi.

E.D'nin, uyuşturucuyla mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı, 2020'de katıldığı yerel internet sitesindeki yayının görüntüleri ortaya çıktı.

Merzifon'da 25 Mart'ta polis ekipleri, Merzifon-Ankara kara yolunda sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalamacanın ardından durdurmuş, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Otomobilde 33 bin 614 sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Uyuşturucu, Samsun, Amasya, Güncel, Haberler

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