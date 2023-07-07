Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklamalar

HEPSİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri olduğu belirtilen H.A.D, ve ortakları M.S ve Y.S. ile A.B. İ.Y. Ö.Ö. Ü.A. ve M.G. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,