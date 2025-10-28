Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Yaralandı, 1 Şüpheli Tutuklandı
İzmir’in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan M.E. (31) ve H.E'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E. tutuklandı, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda yaralanan polisin, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin tamamlandığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli İ.A'nın da yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ekim gecesi 845. Sokak'taki bir eve operasyon düzenlenmiş, evden açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralanmıştı.
Operasyonda M.E. ve H.E. gözaltına alınmış, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.