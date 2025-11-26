Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda Hakkari ve Ağrı'da Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 'Atak' timlerinin desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucu 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
