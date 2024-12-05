Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, H.E'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği ve 2 kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.