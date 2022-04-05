Uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu ile 3 kişiye gözaltı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu ile 3 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu ile 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda baba Y.S. ile oğlu N.C.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda baba ve oğlu ile 1'i kadın 3 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada 44 gram metamfetimin, 44,60 gram bonzai ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baba Y.S. ile oğlu N.C.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan, diğer 3 şüpheli ise, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına alındı.


Uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu ile 3 kişiye gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu ile 3 kişiye gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu ile 3 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Baba, Güncel, Haberler

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