Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı
Batman ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, torbacılık yaptığı tespit edilen 8 kişi tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
BATMAN ve Ankara'da polis ekipleri tarafından 9 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman ve Ankara'da toplam 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bu uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,