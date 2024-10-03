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Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı
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Batman ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, torbacılık yaptığı tespit edilen 8 kişi tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

BATMAN ve Ankara'da polis ekipleri tarafından 9 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman ve Ankara'da toplam 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bu uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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