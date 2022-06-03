Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.C.P'nin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adresteki bağevine düzenlenen operasyonda, 780 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 101 bin 200 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title