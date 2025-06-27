Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Daha Tutuklandı

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Ordu merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan işlemler sonucunda tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran'da Ordu ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun daha işlemleri tamamlandı.

Ünye Adliyesine sevk edilen 10 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında dün de 14 şüpheliden 11'i tutuklanmıştı.

Öte yandan tutuklu sayısının 18'e yükseldiği operasyona ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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