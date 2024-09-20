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Uyuşturucu Operasyonunda 52 Gözaltı, 50 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda 52 Gözaltı, 50 Tutuklama
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Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheliden 50'si tutuklandı. 3 aylık teknik takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren teknik takip sonucu yakalanan 52 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 50'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İki gün önce Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, internet tabanlı haberleşme platformları ile iletişim kurdukları kişilere mahallelerde, ara sokaklarda uyuşturucu sattıkları tespit edilen zanlılara yönelik Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da 90 ekipte 300 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in yönettiği, 8 özel harekat, 2 çevik kuvvet timi, 7 motosikletli polis timi, bir helikopter ve 3 insansız hava aracının yanı sıra 14 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonda, kapılar koçbaşı ile kırılarak 44 adrese girilmişti.

Yapılan aramalarda, 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik ecza hap, 8 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu madde öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 lira ve 300 avro ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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