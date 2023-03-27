UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak Burdur merkez, Yeşilova, Ağlasun ve Çeltikçi ilçelerinde gerçekleştirdiği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 284 gr metamfetamin, 369 gr eroin, 991 gr kubar esrar, 293 uyuşturucu hap, 215 gr kenevir tohumu, 78 kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5'i ise tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.