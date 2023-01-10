Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Yahyalı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 15 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Kayseri Güncel Haberler

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