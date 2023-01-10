Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Yahyalı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, 15 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title