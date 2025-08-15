Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, durdurulan otomobilde bulunan 2 bin uyuşturucu hap ve başka bir araçta ele geçirilen 145 gram sentetik uyuşturucu ile 4 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap bulundu.
Ayrıca durdurulan başka bir araçta da 145 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, araçlarda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel