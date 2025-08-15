Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, durdurulan otomobilde bulunan 2 bin uyuşturucu hap ve başka bir araçta ele geçirilen 145 gram sentetik uyuşturucu ile 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap bulundu.

Ayrıca durdurulan başka bir araçta da 145 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araçlarda bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
