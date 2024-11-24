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Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Narkotik ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucunun park halinde bulunan bir aracın lastiklerine gizlendiğini belirleyen ekipler, M.S.E. ve M.S'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturmayı genişleten ekipler, 5 şüpheliyi daha yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden G.Y, O.Ö. ve M.S. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen M.S.E, M.A.S, A.T. ve R.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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