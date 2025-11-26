Uyuşturucu Operasyonunda 345 Kilogram Skunk ve 33 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu maddeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 345 kilogram skunk, 33 kilogram metamfetamin ve 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu maddeye yönelik jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla; Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik, bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 'Atak Timlerimizin' desteğiyle operasyonlar düzenledik."