Uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 şüphelinin de bulunduğu 34 kişinin gözaltına alındığını uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 şüphelinin de bulunduğu 34 kişinin gözaltına alındığını uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalarda, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in, yakalanması için harekete geçildi.

Yapılan incelemelerde, Leıjdekkers'in liderliğini yaptığı uluslararası suç örgütünün yaklaşık 2 yıldır Türkiye'deki bağlantıları üzerinden faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

1 milyar 100 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Örgütün Türkiye'deki bağlantısının Naci Y. isimli suç örgütü lideri olduğunu belirleyen ekipler, belirlenen adreslere 13 Haziran'da yaptıkları baskında 25 şüpheliyi yakaladı. Yaklaşık 1 milyar 100 milyon lira değerinde mal varlığına el konulan operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, suç örgütünün liderlerinden Isaac Bignan'ın da Türkiye'de olduğu ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılması için hazırlık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bignan'ın yasa dışı yollarda Türkiye'den çıkarılması amacıyla yine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in İstanbul'a geldiğini belirleyen polis, Finix'i beraberindeki 2 şüpheliyle Kağıthane'de saklandığı adreste gözaltına aldı.

Baskında 11 silah ve 600 mermi ele geçirilirken, Finix ve beraberindekiler tarafından yurt dışına çıkarılmak istenen Bignan ve karısı için çok sayıda sahte pasaport basıldığı, gizli bölmelere sahip bir yat hazırlandığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Isparta'da olduğu belirlenen Isaac Bignan da 25 Haziran'da beraberindeki Ömer K. ve Murat P. isimli şüphelilerle gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Joseph Johannes Leıjdekkers ve Isaac Bignan'ın da olduğu 34 şüphelinin İstanbul emniyetindeki işlemleri sürüyor.