UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI - Haberler

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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından Sarılar Mahallesi'nde değişik suçlardan 10 kaydı olan C.E. (43), 8 kaydı olan A.K. (35) ve 3 kaydı olan A.T. (45) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 7 parça halinde 40 gram skunk esrar, 3 paket halinde 3 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Jandarma, Manavgat, Güncel, Haberler

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