Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobildeki D.B. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel