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Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobildeki D.B. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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