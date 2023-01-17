Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Antalya çevre yolunda durdurdu.

Aramada 150 uyuşturucu hap, 5 peçeteye emdirilmiş bonzai, 2,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Özkan B. ve Alparslan G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Antalya Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title