Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama
Adana merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 16'sı tutuklandı. Operasyonda 825 kilogram eroin ele geçirildi.
Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Polis tarafından 2 Temmuz'da, 825 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suç örgütünün yurt dışında yaşayan elebaşı Ş.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 825 kilogram eroin ele geçirmesiyle ilgili Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.