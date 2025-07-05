Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda 16 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 16'sı tutuklandı. Operasyonda 825 kilogram eroin ele geçirildi.

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Polis tarafından 2 Temmuz'da, 825 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütünün yurt dışında yaşayan elebaşı Ş.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 825 kilogram eroin ele geçirmesiyle ilgili Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı

Felaket böyle başlamış! Buca'daki orman yangınının çıkış anı kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sıcaklar 40 dereceye ulaştı, tarlalar halıyla kaplandı

Turistler akın ediyor! Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, tarlalar kaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.