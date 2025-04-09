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Uyuşturucu Operasyonunda 16 Kişi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişinin yakalandığını ve önemli miktarda uyuşturucu madde ile üretim malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 7 milyon 150 bin uyuşturucu hap ve kimyasal maddeler bulundu.

?(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişinin yakalandığını, önemli miktarda uyuşturucu madde ve üretim malzemeleri ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Başakşehir ve Esenler'de iki uyuşturucu imalathanesi ile Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Kartal ve Diyarbakır'da elebaşı M.Z.U'nun yönettiği uyuşturucu organize suç örgütüne operasyonlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 7 milyon 150 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 2 ton 680 kilogram kimyasal madde, 10 kilogram ham madde ile 1 milyon boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, yakalanan 16 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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