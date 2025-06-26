Uyuşturucu Operasyonunda 156 Kilogram Madde Ele Geçirildi

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İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 156 kilogram uyuşturucu madde ve 825 uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoya baskın yaptı. Yapılan aramada 156 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ise Avcılar'da bir otele uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 825 hap ve 41 bin 250 kapsül ele geçirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda, İrfan K. isimli şüphelinin konakladığı otel odasında arama yapan ekipler, 4 koli içinde beyaz renkli, yeşil reçeteye tabi 825 Lyrica adlı uyuşturucu etkili hap, 41 bin 250 kapsül ve 300 mg Lyrica ibaresi taşıyan etiketler ele geçirdi.

Öte yandan yine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimat doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 siyah çöp poşeti ve 4 çuval içerisinden 128 parça ağırlığı 156 kilogram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

Operasyon kapsamında İrfan K., Gökhan A., Emir Ayhan T. ve Cem T. gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 4 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, operasyona ilişkin depo ayağında yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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