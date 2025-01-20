Uyuşturucu Operasyonunda 145 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-8" operasyonunda uyuşturucu madde imalatçısı 1 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Beylikdüzü'nde düzenlenen "Narkokapan-8" operasyonuda 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkokapan-8' operasyonunda; 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.

Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, 'Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale' haline getirmektir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, 106 kilogram sıvı metamfetamin, 34 kilogram kilo emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kilogram kristal halde metamfetamin, 7 kilogram ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi."