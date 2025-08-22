Uyuşturucu Operasyonunda 127 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 127 kilo bonzai ve 18 kilo kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

'POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İzmir'de uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 127 kilo bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kilo uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. İzmir Valimizi, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İzmir İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
