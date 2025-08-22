Uyuşturucu Operasyonunda 127 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

'POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İzmir'de uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 127 kilo bonzai uyuşturucu maddesi ile 18 kilo uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. İzmir Valimizi, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İzmir İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

