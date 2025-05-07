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Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kırklareli merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Kırklareli ve Tekirdağ'da 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ile 73 bin lira ele geçirildi.

Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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