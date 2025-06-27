Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

ORDU merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran Salı günü Ordu ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ünün işlemleri tamamlandı. Bugün Ünye Adliyesi'ne sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.