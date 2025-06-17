Uyuşturucu Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu ve 5 Milyon Hap Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 ton 24 kilogram uyuşturucu ve 5 milyon 375 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 3 haftada, 1 ton 24 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 75 ilde son 3 hafta boyunca yürütülen operasyona, 3 bin 335 ekip ve 8 bin 340 personel katıldı. 37 hava aracı ve 53 narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 24 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 bin 311 şüpheli yakalandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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