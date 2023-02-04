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UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA

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UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan, uyuşturucu kabul eden, uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan şahıslar üzerinde fiziki ve teknik takip başlattı. Uzun süre şahısları takip eden Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa'nın farklı mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, E.S., E.S., E.Ş., T.E. ve M.U. gözaltına alındı. Şühpheliler, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.S., E.S., E.Ş., T.E. ve M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Gazipaşa Güncel Haberler

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