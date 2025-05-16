Uyuşturucu Operasyonu: Manisa'da İşletme Sahibi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonu: Manisa'da İşletme Sahibi Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri, bir işletmeye düzenlenen baskında 1637 sentetik ecza hap ele geçirerek işletme sahibini gözaltına aldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işletmesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir işletmeye baskın düzenledi.

Aramalarda, 1637 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ekipler, işletmenin sahibini gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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