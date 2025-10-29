Uyuşturucu Operasyonu: Kütahya'da Bir Zanlı Tutuklandı
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, evinde ele geçirilen sentetik uyuşturucular ve haplarla birlikte tutuklandı.
Kütahya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyonda düzenledi.
Ekipler evde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 17 sentetik uyuşturucu ecza hap ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel