Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli gözaltına alındı. Aydoğdu Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ele geçirilirken, Hıdırağa Mahallesi'nde de bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi M.D. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen F.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel