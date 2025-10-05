Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi ve ev sahibi E.K. gözaltına alındı. Ayrıca, Çorlu ilçesinde de bir şüphelinin üst aramasında sentetik uyuşturucu bulundu.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi E.K. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine D.T'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel