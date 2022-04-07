Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik özel harekat polisleri desteğinde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki takibi sonucu il merkezinin yanı sıra Yeniköy köyü ile Üzümlü ilçesinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polisleri desteğindeki operasyonda, H.İ. (53), K.U. (42), H.P. (25) ve H.D. (44) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerini arayan polisler, evlerin bahçelerinde de iş makineleri ve kazmayla arama yaptı.

Arama ve kazılarda, 10 kilo 400 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 307 gram kristal metamfetamin, 466 gram emdirilmiş metamfetamin, bir miktar esrar ve bonzai, 2 sentetik hap, 1057 litre kaçak akaryakıt, 14 şişe kaçak içki, 1 pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 9 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 830 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.